Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo en grande difficulté avec Kurzawa et Meunier !

Publié le 19 juin 2020 à 17h45 par B.C.

Alors que le PSG souhaite conserver tous ses joueurs pour disputer la fin de la Ligue des Champions, les négociations seraient assez compliquées avec Layvin Kurzawa et Thomas Meunier.

Leonardo l'a annoncé dans un entretien accordé au JDD le week-end dernier, plusieurs joueurs du PSG vont quitter le club à l'issue de leur contrat. Cela concerne notamment Layvin Kurzawa et Thomas Meunier, mais le directeur sportif du PSG a bien précisé qu'il comptait conserver le groupe pour disputer la Ligue des Champions cet été. « On va essayer de garder tout le groupe pour la Ligue des champions. J'avoue que c'est un peu l'inconnu », avait-il notamment expliqué. Néanmoins, tout ne se passerait pas comme prévu pour l'Italo-brésilien.

Le PSG a du mal avec Meunier et Kurzawa