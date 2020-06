Foot - Mercato

Mercato : L'annonce de Giroud sur sa prolongation à Chelsea !

Publié le 19 juin 2020 à 17h40 par La rédaction mis à jour le 19 juin 2020 à 17h41

Annoncé sur le départ du côté de Chelsea, Olivier Giroud a pris la décision de prolonger son contrat d’une année supplémentaire. L’attaquant français révèle que Frank Lampard l’a poussé à rester.