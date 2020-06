Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thiago Silva a pris une première grande décision pour son avenir !

Publié le 19 juin 2020 à 13h15 par H.G.

Alors qu’il quittera le PSG au terme de son contrat en fin de saison, Thiago Silva verrait plusieurs clubs être intéressés par la perspective de l’accueillir cet été. Et dans le même temps, l’international brésilien afficherait déjà une première préférence quant à son avenir la saison prochaine.

Une page va bientôt se tourner au PSG. Comme l’a annoncé Leonardo à l’occasion d’un entretien accordé au Journal du Dimanche paru le week-end dernier, Thiago Silva quittera le club de la capitale après huit années de bons et loyaux services. À 35 ans, celui qu’on surnomme O Monstro fera donc ses valises après une ultime tentative de décrocher la Ligue des Champions en août prochain avec l’écurie parisienne. Pour autant, dans le même temps, la suite se prépare en coulisse aussi bien du côté du PSG que de Thiago Silva. De leur côté, les dirigeants parisiens travaillent sur la succession de leur emblématique capitaine et ont coché le nom de Lucas Hernandez dans cette perspective, comme le10sport.com vous l’a annoncé. Quant au natif de Rio de Janeiro, celui-ci se serait lancé en quête d’un dernier challenge en Europe, et tout particulièrement du côté de la Premier League à en croire les dernières indiscrétions venues du Brésil.

Thiago Silva aimerait rallier l’Angleterre, trois clubs intéressés !