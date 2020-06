Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un nouveau coup dur se profile après le feuilleton Kouassi !

Publié le 19 juin 2020 à 9h15 par G.d.S.S.

Après que Tanguy Kouassi ait décidé de quitter librement le PSG cet été pour s’engager au Bayern Munich, Adil Aouchiche semble parti pour suivre la même voie que son partenaire parisien.

Ces derniers jours, l’actualité du PSG a été rythmée par le dénouement du feuilleton Tanguy Kouassi. Le jeune défenseur parisien a finalement décidé de décliner l’offre de contrat professionnel formulée par les dirigeants pour s’engager librement avec le Bayern Munich cet été, et comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité, le club bavarois lui a promis un salaire compris entre 2,5M€ et 3M€ par an ainsi qu'une prime à la signature allant de 1 à 2M€. Le PSG doit donc se faire une raison pour Kouassi, et il commencerait d’ailleurs à s’inquiéter sur un autre cas similaire en interne…

Le PSG très pessimiste pour Aouchiche