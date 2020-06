Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cet élément qui pourrait contrarier l'opération Lucas Hernandez...

Publié le 18 juin 2020 à 23h45 par La rédaction

Un élément récent pourrait avoir une très grande incidence sur l’opération en cours Lucas Hernandez-PSG. Explication.

Depuis plusieurs jours, les médias français et allemands s’accordent à dire que le Paris Saint-Germain a concrètement ouvert le dossier Lucas Hernandez en vue du mercato estival, le défenseur central/latéral gauche du Bayern Munich constituant une piste prioritaire pour Leonardo, séduit par sa solidité mentale et sa polyvalence. Le dossier apparaît d’autant plus solide que le Bayern serait pour sa part disposé à la négociation.

L’affaire Kouassi pourrait avoir une grande incidence