Mercato - PSG : Entre le Bayern Munich et Leonardo, la guerre est déclarée ?

Publié le 17 juin 2020 à 20h30 par T.M.

Ayant du mal à digérer le vraisemblable départ de Tanguy Kouassi vers le Bayern Munich, Leonardo pourrait bien préparer sa vengeance contre le club bavarois. Explications.

Si Tanguy Kouassi ne voulait donc pas signer son premier contrat pro avec le PSG, la question était de savoir quel club allait réaliser la belle affaire en le récupérant. Et finalement, cela devrait être le Bayern Munich. En effet, selon les dernières informations, le défenseur central de 17 ans aurait fait le choix de rejoindre la Bavière et l’effectif d’Hans-Dieter Flick. L’exode des talents se poursuit donc au PSG et cela, Leonardo semble avoir du mal à le digérer, puisqu’il serait « agacé par la situation », selon une source. D’ailleurs, pour RMC , une source interne au club de la capitale explique également : « Il aurait été apprécié que le Bayern nous contacte pour nous dire qu’ils négociaient avec notre joueur ». Dans la capitale, on semble donc remonté contre le Bayern Munich à la suite de ce dossier Kouassi. Des tensions qui pourraient bien amener Leonardo à se venger d’une manière ou d’une autre.

Un impact sur le dossier Lucas Hernandez ?

« Agacé », Leonardo serait désormais prêt à « riposter », comme l’explique cette source interne au PSG pour RMC . Voyant Tanguy Kouassi lui filer sous le nez, le directeur sportif parisien pourrait donc rendre la monnaie de sa pièce au Bayern Munich. Quelle forme pourrait alors prendre cette vengeance ? Comme le développe le média français, cela pourrait notamment être répercuté sur le dossier Lucas Hernandez. Comme Le 10 Sport vient de vous le révéler, le PSG et le Bayern Munich ont déjà discuté d’un transfert du champion du monde, évoquant même un paiement en 4 fois pour le transfert. Reste encore à déterminer le prix de la transaction. Et avec ce départ de Kouassi vers la Bavière, Leonardo pourrait être en position de force pour négocier un prix revu à la baisse. Toutefois, le Bayern Munich ne semble pas disposé à voir ses exigences à la baisse, soit 80M€.

