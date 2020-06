Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prépare le terrain pour un très gros coup !

Publié le 17 juin 2020 à 19h30 par Arthur Montagne

A la recherche d'un nouveau défenseur central, Leonardo semble sérieusement s'activer en coulisse afin de préparer le terrain à une arrivée de Lucas Hernandez.

L'annonce est tombée dimanche de la part de Leonardo. Thiago Silva ne restera pas au Paris Saint-Germain la saison prochaine. « Ça a été une décision très difficile à prendre, ce sont des joueurs qui ont marqué l'histoire du club : on se demande toujours s'il faut continuer un bout de chemin ensemble ou s'il ne vaut pas mieux éviter l'année de trop. Les histoires étaient tellement belles. Mais, oui, on arrive à la fin », a confié le directeur sportif du club de la capitale dans une interview accordée au JDD . Et dès le lendemain, la Cadena SER révélait que le PSG s'intéressait à Lucas Hernandez. Entre temps, plusieurs médias ont confirmé l'information d'autant plus que Tanguy Kouassi va lui aussi quitter le club parisien pour rejoindre... le Bayern Munich, où évolue actuellement Lucas Hernandez.

Leonardo aurait déjà une stratégie

D'ailleurs, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, ces deux dossiers pourraient bien être liés, le départ de Lucas Hernandez permettant d'ailleurs à Tanguy Kouassi d'envisager un temps de jeu plus conséquent en Bavière. En attendant, selon nos informations, les discussions avancent entre le PSG et le Bayern Munich au sujet d'une éventuelle transaction. Recruté 80M€ il y a un an, Lucas Hernandez ne sera évidemment pas bradé par le club bavarois qui compte s'y retrouver financièrement. Dans cette optique, Leonardo envisagerait de proposer un paiement échelonné en quatre versements. Un moyen de contenter toutes les parties, d'autant plus que le Bayern semble ouvert à la discussion.

Hernandez au Bayern, ça sent la fin