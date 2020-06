Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo lance les grandes manœuvres pour Lucas Hernandez !

Publié le 17 juin 2020 à 16h15 par A.M. mis à jour le 17 juin 2020 à 16h16

En quête d'un nouveau défenseur central suite aux départs conjoints de Thiago Silva et Tanguy Kouassi, Leonardo s'active afin de recruter Lucas Hernandez. Le directeur sportif du PSG a déjà discuté avec l'entourage du joueur.

C'est un nouveau chantier que Leonardo est contraint d'ouvrir pour cet été. En effet, le directeur sportif du Paris Saint-Germain a officialisé le départ de Thiago Silva, dont le contrat ne sera pas prolongé alors qu'il prenait fin le 30 juin. D'autre part, Tanguy Kouassi va également partir. Le très prometteur défenseur formé au PSG devrait s'engager avec le Bayern Munich dans ses prochains jours alors qu'il n'a toujours pas signé son premier contrat professionnel avec le club de la capitale. Une situation qui pousse Leonardo à s'activer afin de dénicher un nouveau défenseur central. Et comme révélée par la Cadena SER, puis confirmé par BILD , en début de semaine, la piste menant à Lucas Hernandez se confirme.

Leonardo lance les premières discussions avec le clan Hernandez