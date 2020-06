Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le dossier Coutinho va encore traîner !

Pensionnaire du FC Barcelone mais actuellement prêté au Bayern Munich, Philippe Coutinho devrait retourner en Espagne à la fin de son prêt. Toutefois, le champion de Bundesliga pourrait garder le joueur brésilien plus longtemps que prévu !

Arrivé au FC Barcelone en janvier 2018 contre la modique somme de 145M€, Philippe Coutinho n’a pas réussi à s’imposer dans le club catalan malgré ses très bonnes performances sous le maillot de Liverpool. Indésirable au Barça , le Brésilien est aujourd’hui prêté au Bayern Munich mais il ne fait aucun doute que son retour en Espagne devrait être de courte durée. De nombreux médias s’accordent effectivement à dire que les dirigeants du FC Barcelone souhaiteraient s’en séparer cet été. Toutefois, Coutinho ne devrait pas revenir de sitôt ! Explications.

Le prêt de Coutinho bientôt prolongé ?