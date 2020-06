Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo recalé par ce successeur annoncé de Meunier ?

Publié le 18 juin 2020 à 15h15 par T.M.

Ayant coché le nom de Sergino Dest pour remplacer Thomas Meunier au PSG, Leonardo pourrait bien devoir faire une croix sur le joueur de l’Ajax Amsterdam.

Arrivé en 2016 au PSG, Thomas Meunier s’apprête à faire ses valises. En fin de contrat, le Belge est notamment courtisé par Tottenham, mais selon les dernières informations, c’est vers le Borussia Dortmund. En attendant, Leonardo devra trouver une solution pour pallier ce départ. S’étant déjà mis en quête d’un nouvel arrière droit, le directeur sportif parisien regarderait notamment du côté de l’Ajax Amsterdam. En effet, à 19 ans, l’international américain, Sergino Dest lui aurait tapé dans l’oeil. Le protégé d’Erik ten Hag sera-t-il donc le prochain arrière droit du PSG ? Pas sûr…

Direction le Bayern Munich !