Mercato - PSG : Leonardo serait fixé pour une grosse piste en Italie !

Publié le 18 juin 2020 à 14h15 par La rédaction

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Leonardo souhaite renforcer sa défense centrale avec Alessio Romagnoli la saison prochaine. Cependant, le PSG pourrait finalement être contraint de laisser tomber cette piste…

Avec les départs annoncés de Thiago Silva et Tanguy Kouassi, le PSG va devoir recruter en défense centrale afin de renforcer son effectif la saison prochaine. Dans ce contexte, Leonardo a donc sondé le marché, et a jeté son dévolu sur un défenseur international italien de l’AC Milan. Comme révélé par le10sport.com , le directeur sportif brésilien cible donc Alessio Romagnoli, le capitaine du Milan AC, et souhaite donc le faire signer la saison prochaine pour venir palier les départs de Thiago Silva et Kouassi. Cependant, cela s’annoncerait plus difficile que prévu pour ce dossier…

Romagnoli bientôt prolongé ?