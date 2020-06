Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo déjà fixé pour l'arrivée de Bennacer ?

Publié le 18 juin 2020 à 11h45 par B.C.

Outre Sergej Milinkovic-Savic, le PSG s'intéresse également à Ismaël Bennacer pour cet été. Néanmoins, l'AC Milan n'aurait pas l'intention de lâcher son international algérien.

On promettait un mercato estival assez calme du côté du PSG en raison de la crise du coronavirus, mais force est de constater que le club de la capitale se montrera assez actif pour pallier les départs qui s'annoncent. Renforcer l'entrejeu parisien fait partie des priorités de Leonardo, et ce dernier a multiplié les pistes pour remplir son objectif. Comme vous l'a annoncé en exclusivité le 10 Sport , Sergej Milinkovic-Savic est la priorité de l'Italo-brésilien à ce poste. Le Serbe est emballé par le projet parisien et des discussions sont en cours avec la Lazio, mais cela n'empêche pas le directeur sportif du PSG de regarder ailleurs. Ismaël Bennacer est notamment pisté et a la cote auprès des décideurs qataris comme vous l'a révélé le 10 Sport. Néanmoins, ce dossier s'annonce compliqué à boucler.

L'AC Milan veut garder Bennacer