Mercato - PSG : Un scénario catastrophe pour deux pistes de Leonardo ?

Publié le 18 juin 2020 à 1h15 par A.C.

Leonardo, directeur sportif du Paris Saint-Germain, pourrait bien voir deux dossiers chauds tomber à l’eau.

Une page se tourne au Paris Saint-Germain, avec le départ de Thiago Silva. Désormais, Leonardo doit trouver un défenseur capable de reprendre le flambeau de celui qui a été une des figures de proue du projet QSI. Foot Mercato a annoncé que plusieurs défenseurs auraient été proposés au directeur sportif du PSG, comme Jerome Boateng du Bayern Munich et Nikola Milenkovic de la Fiorentina. Pour ce dernier, le PSG doit toutefois faire face à la concurrence du Milan AC...

Leonardo pourrait perdre Paqueta et Milenkovic