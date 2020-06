Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une piste à oublier pour l’avenir de Bouna Sarr ?

Publié le 18 juin 2020 à 11h15 par T.M.

Annoncé sur le départ de l’OM cet été, Bouna Sarr verrait toutefois l’une de ses portes de sortie se refermer…

Avec les difficultés financières de l’OM, plusieurs joueurs d’André Villas-Boas devraient être vendus pour diminuer le déficit budgétaire. Alors que Morgan Sanson est l’un des joueurs à la plus haute valeur marchande, Bouna Sarr est lui très sollicité. Auteur de bonnes performances au poste d’arrière droit, l’ailier de formation a tapé dans l’oeil de plusieurs clubs européens. Il a notamment été question d’un intérêt du Borussia Mönchengladbach ainsi que d’un derby andalou entre le FC Séville et le Betis Séville. Toutefois, pour ce est des Veriblancos, ce dossier Sarr pourrait bien être plus compliqué que prévu.

Le Betis en difficulté ?