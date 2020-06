Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas en grand danger pour ses deux nouvelles pistes !

Publié le 18 juin 2020 à 3h15 par A.M.

Intéressé par Daler Kouziaïev et Hassane Kamara, l'Olympique de Marseille voit toutefois la concurrence se mobiliser dans ces deux dossiers.

Cet été, l'Olympique de Marseille va devoir se montrer malin afin de réaliser son recrutement. Et pour cause, les caisses du club sont dans le rouge, et l'OM ne pourra pas faire de folies tout en étant dans l'obligation de recruter afin de faire bonne figure en Ligue des Champions. Parmi les postes à renforcer, le club phocéen souhaite attirer un latéral gauche afin de concurrencer Jordan Amavi et un milieu de terrain pour compenser les départs attendus dans ce secteur de jeu, notamment celui de Morgan Sanson. Dans cette optique, André Villas-Boas s'intéresserait à Hassane Kamara (Reims) et Daler Kouziaïev, en fin de contrat au Zenith.

La concurrence se place pour Kamara et Kouziaïev