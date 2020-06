Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud dépassé par un club de L1 pour sa nouvelle piste ?

Publié le 16 juin 2020 à 21h30 par La rédaction

Recherchant une doublure à Jordan Amavi au poste de latéral gauche, l’OM aurait activé la piste menant à Hassane Karama. Mais les Marseillais ne seraient pas le seul sur ce dossier.

En manque de moyens à cause d’une situation économique difficile, l’OM va devoir recruter intelligemment dans ce mercato tout en vendant pour 60M€ pour éviter des sanctions de la part de l’UEFA. Un juste équilibre difficile à trouver pour Jacques-Henri Eyraud et l’OM qui ne devraient pas faire des folies au cours de la période estivale. L’objectif ainsi serait de s’offrir des pistes à moindre coût qui permettrait de renforcer l’effectif de Villas-Boas en vue de la participation en Ligue des Champions l’année prochaine. Un des rôles à pourvoir est un remplaçant à Jordan Amavi sur le poste de latéral gauche et l’OM aurait trouvé ces derniers jours un candidat. Il s'agit d'Hassane Kamara de Reims. Alors que les premières négociations ont commencé entre le club phocéen et Reims pour le latéral gauche de 26 ans, un autre club de Ligue 1 aurait intensifié les discussions en vue d’un transfert.

Nice en pôle position pour Kamara