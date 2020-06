Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Adil Rami réclame le départ d'Eyraud !

Publié le 16 juin 2020 à 18h45 par A.D.

Lors de la saison 2018-2019, Adil Rami a vu son contrat résilié pour faute grave par l'OM. Alors qu'il a toujours une dent contre Jacques-Henri Eyraud, le champion du monde français a réclamé le départ de son ancien président.

Adil Rami n'a toujours pas digéré son départ de l'OM. Lors de la saison 2018-2019, la direction marseillaise a décidé de licencier le défenseur de 34 ans pour faute grave. Au mois de mars, Adil Rami est revenu sur son aventure à l'OM et n'a pas manqué de s'en prendre à Jacques-Henri Eyraud, sans le citer. « Le problème avec Marseille, il est unique. Moi j'aime l'OM, mais c'est une personne qui a fait une erreur et c'est le club qui va payer, c'est ça qui est triste. On verra avec le temps. Moi j'ai été propre, j'ai été super sage, je n'ai pas parlé, on verra le jour du procès. Tout sortira. Mais c'est dommage. Pour les connaisseurs et les professionnels, ils savent exactement ce qu'il va se passer » , avait-il confié lors d'un live sur Instagram . Trois mois plus tard, Adil Rami ne semble pas du tout avoir enterré la hache de guerre avec le président de l'OM.

«En tant que supporter de l’OM, j’espère vraiment qu’Eyraud va quitter le club»