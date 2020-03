Foot - OM

OM - Polémique : Quand Adil Rami s'en prend à Jacques-Henri Eyraud !

Publié le 26 mars 2020 à 13h30 par B.C.

Licencié par l'OM en 2019 pour faute grave, Adil Rami est revenu sur son passage à Marseille et ne s'est pas privé pour évoquer Jacques-Henri Eyraud.

Après plusieurs mois compliqués à Fenerbahçe, Adil Rami a pris le chemin de Sotchi pour la fin de sa carrière, mais le champion du monde 2018 n'oublie pas pour autant son passage à l'OM. Entre 2017 et 2019, le défenseur a évolué au sein du club phocéen mais a vu son aventure prendre fin prématurément l'été dernier. L'OM a en effet décidé de licencier Adil Rami pour faute grave, lui reprochant notamment sa participation à Fort Boyard sans en avoir informé la direction au préalable. Au cours d'un live Instagram , Adil Rami est revenu sur son passage à Marseille et n'a visiblement pas pardonné à Jacques-Henri Eyraud, même si le joueur de le 34 ans ne cite jamais son nom.

« C'est une personne qui a fait une erreur et c'est le club qui va payer »