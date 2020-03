Foot - OM

Coronavirus : Comment les joueurs de l’OM s’occupent pendant le confinement

Publié le 25 mars 2020 à 19h45 par La rédaction

Période de confinement oblige, tous les joueurs restent à la maison. Mais comment s’occupe la bande à Rongier ? Papiers toilettes et musculation : demandez le programme !

À l’arrêt à cause de la crise sanitaire actuelle liée au Coronavirus, le monde du football doit s’occuper sans pouvoir s’entraîner ou encore disputer une quelconque compétition. Cependant, les joueurs de l’OM ont trouvé comment faire passer le temps pendant cette période de confinement, alors que tous les joueurs restent chez eux.

Challenges à gogo