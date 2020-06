Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo n'en a pas fini avec Thiago Silva !

Publié le 16 juin 2020 à 21h15 par A.M.

Bien qu'il ait annoncé le départ de Thiago Silva, dont le contrat prend fin le 30 juin, Leonardo va de nouveau devoir négocier avec O Monstro pour terminer la saison. Et cela s'annonce tendu.

C'est désormais officiel, Thiago Silva va quitter le Paris Saint-Germain à l'issue de son contrat le 30 juin huit ans après son arrivée. Leonardo l'a annoncé, c'était « une décision très difficile à prendre, ce sont des joueurs qui ont marqué l'histoire du club : on se demande toujours s'il faut continuer un bout de chemin ensemble ou s'il ne vaut pas mieux éviter l'année de trop. Les histoires étaient tellement belles. Mais, oui, on arrive à la fin . » Toutefois, la saison n'est pas encore terminée puisque la Ligue des Champions reprendra au mois d'août et le PSG doit encore disputer les quarts de finale. Et les Parisiens auront besoin de leur capitaine.

Thiago Silva ne compte pas faire de cadeau au PSG