Mercato - PSG : Les dessous du départ de Thiago Silva du PSG dévoilés !

Publié le 16 juin 2020 à 15h30 par T.M.

Après 8 ans au PSG, Thiago Silva va donc faire ses valises. En effet, Leonardo l’a annoncé, le Brésilien ne serait pas prolonger. Pourtant, la porte était bien ouverte pour parapher un nouveau bail. Révélations.

Plus les semaines avançaient, plus on s’en doutent. C’est finalement Leonardo qui a acté cette décision : Thiago Silva ne sera pas prolongé. « Ça a été une décision très difficile à prendre, ce sont des joueurs qui ont marqué l'histoire du club : on se demande toujours s'il faut continuer un bout de chemin ensemble ou s'il ne vaut pas mieux éviter l'année de trop. Les histoires étaient tellement belles. Mais, oui, on arrive à la fin », a lâché le directeur sportif du PSG. Une page va donc se tourner d’ici quelques semaines au PSG. En effet, après avoir porté pendant 8 ans les couleurs du club de la capitale, Thiago Silva va prendre la porte. Pour autant, voir rester le défenseur de 35 ans n’était pas exclu. Mais les deux parties n’ont pas réussi à se mettre d’accord sur les termes de ce nouveau contrat…

Pourquoi Thiago Silva est-il parti ?

Si Thiago Silva ne sera donc plus au PSG la saison prochaine, cela aurait toutefois pu se passer d’un autre manière. En effet, ce mardi, Paris United révèle que Leonardo n’était pas totalement fermé à une prolongation de contrat pour le Brésilien. Cela aurait toutefois dû se faire aux conditions du directeur sportif, à savoir un contrat d’un an, plus une année en option, assorti d’une importante baisse de salaire. Une offre qui n’a clairement pas trouvé grâce aux yeux du clan Thiago Silva, notamment l’épouse du Parisien, Isabela, qui gère ses intérêts. D’ailleurs, comme le précise le média spécialisé, ce qui s’est passé pendant la crise du coronavirus n’a pas vraiment aidé le joueur du PSG. Alors que la direction parisienne comptait sur lui pour faire accepter une baisse de salaire au vestiaire de Thomas Tuchel, il faisait plus partie de ceux qui étaient opposés à cette décision. Le sort de Thiago Silva a donc finalement été scellé. Et alors qu’il s’imaginait jouer encore quelques années avec le PSG, avant de jouer un rôle en interne, Leonardo en a donc décidé autrement.

« Il est dépité et attristé »