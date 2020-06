Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le recrutement d'Eyraud prend forme !

Publié le 16 juin 2020 à 18h30 par Arthur Montagne

Handicapé par d'importants soucis financiers et toujours dans l'attente de l'arrivée de son head of football, l'Olympique de Marseille semble toutefois avoir les idées claires pour son recrutement estival. Une nouvelle stratégie a été mise en place.

L'été de l'Olympique de Marseille ne s'annonce guère réjouissant. Le club phocéen est dans l'attente des décisions de l'UEFA concernant le fair-play financier et n'a toujours pas nommé le successeur d'Andoni Zubizarreta censé mener à bien la phase 2 du projet McCourt qui consistera à « générer des revenus du trading, et donc vendre des joueurs. C'est important pour l'équilibre économique des clubs », comme l'avait récemment rappelé Jacques-Henri Eyraud. Le président de l'OM ambitionne donc de vendre plusieurs joueurs cet été afin de renflouer ses caisses. Ceux qui possèdent la plus importante valeur marchande de l'effectif ne seront ainsi pas retenus. On pense à Duje Caleta-Car, Morgan Sanson ou encore Boubacar Kamara. Tandis que d'autres sont également appréciés sur le marché à l'image de Bouna Sarr et Maxime Lopez. Mais même après avoir vendu, l'OM ne pourra pas faire de folies et semble avoir déjà une stratégie bien précise.

Tout sur la jeunesse

Mise en avant par Jacques-Henri Eyraud lors du rachat de l'OM par Frank McCourt, la formation semble enfin avoir une place importante dans le projet olympien. Malgré le gros échec dans le dossier Isaac Lihadji, qui semble promis au LOSC, la saison dernière André Villas-Boas s'est appuyé sur Lucas Perrin et Marley Aké qui ont eu un temps de jeu intéressant. Sans oublier Boubacar Kamara et Maxime Lopez, qui sont eux déjà installés depuis longtemps dans le groupe professionnel. Fort de cette réussite, et soucieux de ne pas revivre un épisode Lihadji, l'OM a ainsi d'ores et déjà annoncé la signature du contrat professionnel de six joueurs issus de son centre de formation : Aaron Kamardin, Jorès Rahou, Ugo Bertelli, Cheick Souaré, Richecard Richard et Nassim Ahmed. Bien qu'il ne soit évidemment pas certain qu'André Villas-Boas les utilise tous, le signal envoyé aux jeunes marseillais est très fort et confirme le changement de stratégie du projet McCourt qui pourrait également être incarné par Joël Ngoya (18 ans), grand espoir du LOSC qui devrait partir libre cet été et sur lequel l'OM aurait flashé, comme le révélait Foot Mercato .

Un recrutement malin en perspective