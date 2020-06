Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un accord trouvé pour cette nouvelle piste de Villas-Boas ?

Publié le 17 juin 2020 à 1h00 par A.D.

L'OM serait à la lutte avec l'OGC Nice et Watford pour Hassane Kamara. Alors qu'ils auraient déjà trouvé un accord salarial avec le latéral de Reims, les Aiglons seraient prêts à débourser entre 2 et 3M€ pour s'attacher ses services.

En quête d'un nouveau latéral gauche, l'OM aurait coché le nom de Hassane Kamara. Selon les informations de Foot Mercato , divulguées ce mardi, la direction marseillaise serait déjà passée à l'action pour mener à bien ce dossier. A en croire le média français, les dirigeants de l'OM aurait approché leurs homologues du Stade de Reims pour évoquer la situation de Hassane Kamara et pourraient bientôt passer à l'offensive. Alors que l'OGC Nice et Watford seraient également sur les traces du défenseur de 26 ans, l'OM pourrait se faire doubler par les Aiglons .

Un accord entre Hassane Kamara et l'OGC Nice ?