Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une réelle opportunité à saisir avec ce joueur de l’Ajax ?

Publié le 18 juin 2020 à 5h00 par T.M.

A la recherche d’un arrière droit pour pallier le départ de Thomas Meunier, Leonardo pourrait bien avoir une carte à jouer avec Sergino Dest, latéral de l’Ajax Amsterdam.

Leonardo a récemment annoncé un grand ménage au PSG. En effet, en fin de contrat, Edinson Cavani, Thiago Silva, Layvin Kurzawa et Thomas Meunier ne seront pas conservés. Des joueurs qu’il faudra toutefois remplacer et le directeur sportif parisien se serait déjà lancé dans ce gros chantier. Ainsi, pour oublier le latéral droit belge, plusieurs noms ont été cités dans les médias. Il a notamment été question d’un intérêt pour Sergino Dest, international américain de 19 ans, évoluant actuellement à l’Ajax Amsterdam. Et si le Bayern Munich et le FC Barcelone font actuellement les yeux doux aux protégés d’Erik ten Hag, Leonardo pourrait bien avoir une ouverture dans ce dossier Dest.

Des concurrents en difficultés ?