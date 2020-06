Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une menace en moins pour Zidane dans ce dossier à 100M€ ?

Publié le 18 juin 2020 à 4h45 par T.M.

Sous le charme de Kai Havertz, Zinedine Zidane verrait le chemin se dégager pour le crack du Bayer Leverkusen à l’approche du mercato estival.

A 21 ans, Kai Havertz ne cesse d’impressionner avec le Bayer Leverkusen. Et les performances du crack allemand dépassent d’ailleurs les frontières. En effet, le milieu de terrain a tapé dans l’oeil des plus grosses écuries européennes et en particulier le Real Madrid de Zinedine Zidane. Comme Le 10 Sport vous l’a révélé, l’entraîneur des Merengue est un grand fan de Kai Havertz, souhaitant même l’avoir sous ses ordres dans les prochains mois. Toutefois, pour le moment, Florentino Pérez se heurterait avant tout à l’intransigeance du Bayer Leverkusen, qui réclamerait 100M€ pour son prodige. Et alors que la concurrence aurait pu profiter de ces difficultés, cela ne devrait pas être le cas cet été.

Le Bayern Munich se retire pour cet été