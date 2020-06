Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Nouvelle annonce retentissante sur l'avenir de Kai Havertz !

Publié le 16 juin 2020 à 16h30 par La rédaction

Désireux de s’attacher les services de Kai Havertz cet été, Zinedine Zidane pourrait toutefois complètement se heurter à la volonté du Bayer Leverkusen mais aussi aux intérêts de nombreux clubs. En plus du Real Madrid, le Bayern Munich, Chelsea, les deux clubs de Manchester ou encore le FC Barcelone se seraient positionnés ! Mais malgré toutes ces portes de sortie, l’avenir d’Havertz reste complètement dans le flou !

« Evidemment, je n’aime pas dire qu’il y a beaucoup de spéculations. Je me concentre sur cette saison, et on verra bien ce qui se passe après. Je suis vraiment reconnaissant envers Leverkusen, et je ne veux pas gâcher ça de quelque façon que ce soit. » avait lancé Kai Havertz il y a quelques jours. Le joueur du Bayer Leverkusen ne se le cache pas, son avenir pourrait bien s’écrire loin du club allemand, actuel quatrième de la Bundesliga. Buteur à 5 reprises depuis la reprise du championnat allemand coupé par le coronavirus, la pépite de 21 continue d’impressionner le monde du football. Pas étonnant que de nombreux clubs seraient prêts à tout pour s’attacher les services d’Havertz. En Angleterre, la bataille ferait rage puisque Chelsea, Manchester United et Manchester City seraient bien décidés à en découdre pour obtenir la signature de la pépite allemande comme vous l’avait annoncé le10sport.com il y a quelques jours. Aussi dans le viseur de Zidane comme vous l’avait aussi révélé le10sport.com le 19 mai dernier, Havertz quittera-t-il le Bayer Leverkusen cet été ? Des offres seraient-elles déjà sur la table des dirigeants du Bayer Leverkusen ? Le club allemand est-il d’ailleurs prêt à se séparer de leur pépite ? Eléments de réponses !

Le Bayer Leverkusen ouvre la porte à un départ !

C’est en tout cas ce qu’a fait savoir Fernando Carro dans une interview pour le quotidien Kölner Stadt-Anzeiger. « Pour Kai Havertz, je vois que de nombreux clubs s'intéressent à lui. » a affirmé le président du Bayer Leverkusen dans des propos rapportés par BILD avant de dévoiler les véritables envies de leur joueur : « Kai est avec nous depuis dix ans. Je vois son désir, son envie de passer à l'étape suivante dans un avenir proche. » Le club allemand ne semble pas écarter l’idée d’un départ mais a tout de même tenu à rassurer les supporters du club : la priorité reste effectivement de le garder précisément dans les rangs de Peter Bosz. « Il faut essayer de trouver une solution où les objectifs du joueur peuvent être conciliés avec les nôtres. Pour l'instant, personne ne peut dire avec certitude ce qui va se passer. » a indiqué Fernando Carro. Effectivement, bien malin celui qui pourra prédire la prochaine destination de la pépite allemande. Toutefois, ce qui est certain, c’est que le Bayer Leverkusen ne fera aucun cadeau sur le potentiel transfert de Kai Havertz !

Qui pour poser les 100M€ sur la table ?