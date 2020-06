Foot - Mercato

Mercato : Une nouvelle piste improbable pour Ibrahimovic ?

Publié le 16 juin 2020 à 15h32 par La rédaction mis à jour le 16 juin 2020 à 15h34

En fin de contrat avec le Milan AC, Zlatan Ibrahimovic pourrait se voir offrir un challenge intéressant avec le club de Monza, tout juste promu en Serie B et présidé par Silvio Berlusconi.