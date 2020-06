Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Deux grosses menaces confirmées pour l’avenir de Tuchel !

Publié le 16 juin 2020 à 15h15 par La rédaction mis à jour le 16 juin 2020 à 15h19

Pour succéder à Thomas Tuchel qui sera en fin de contrat avec le PSG en juin 2021, Leonardo aurait déjà contacté deux entraîneurs italiens : Simone Inzaghi et Massimiliano Allegri.

Le mercato du Paris Saint-Germain fait déjà beaucoup de bruit. À l’image des dossiers Sergej Milinkovic-Savic, Ismaël Bennacer ou de la récente vague de départs de plusieurs des joueurs du club. Mais ce ne sont pas les seuls points chauds dans la capitale. Dans une interview accordée au Journal du Dimanche , Leonardo a évoqué le mercato, mais aussi le cas Thomas Tuchel. Le directeur sportif du PSG a assuré que l’entraîneur allemand serait bien sur le banc parisien la saison prochaine, pour une troisième saison consécutive. « Avec Thomas Tuchel, on a parlé. Il sait tout, c'est très clair », assurait Leonardo. Le Brésilien avait également balayé les rumeurs d’arrivées à sa place : « il n'y a rien avec personne ». Toutefois, il semblerait bien que le directeur sportif du PSG ait déjà des idées en tête pour remplacer l’entraîneur allemand qui verra son contrat dans la capitale s’expirer en juin 2021.

Leonardo a bien contacté deux autres entraîneurs