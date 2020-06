Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'énorme annonce de Leonardo sur l’avenir de Tuchel !

Publié le 13 juin 2020 à 19h45 par H.G. mis à jour le 13 juin 2020 à 19h48

Alors qu’il a plusieurs fois été annoncé que l’avenir de Thomas Tuchel au PSG s’écrivait en pointillés, Leonardo a conforté la place du technicien allemand sur le banc des champions de Ligue 1.

Arrivé au PSG en lieu et place d’Unai Emery à l’été 2018, Thomas Tuchel a connu des hauts et des bas en deux saisons à Paris. Auteur de bons débuts lors de sa première année, le technicien allemand a vu tout son travail s’effondrer après la tragique élimination contre Manchester United en huitième de finale de Ligue des Champions en mars 2019. Et pour sa deuxième saison sur le banc des pensionnaires du Parc des Princes, l’ancien entraîneur du Borussia Dortmund a connu une situation inverse. Si son équipe s’est montrée poussive dans le jeu tout au long de la saison, et cela malgré de bons résultats, Thomas Tuchel et ses hommes ont su être au rendez-vous en mars 2020 face à l’ancien club de l’Allemand. Après s’être incliné 2-1 à l’aller, le PSG a en effet réussi à renverser la vapeur au match retour en s’imposant 2-0 dans un Parc des Princes à huis clos. Comme le10sport.com vous l’a annoncé, cette victoire a redonné du crédit à Thomas Tuchel auprès de ses dirigeants, mais cela n’a pas empêché Leonardo de continuer de prospecter pour lui trouver un remplaçant, et notamment Massimiliano Allegri, comme nous vous l'avons également révélé. Néanmoins, tous les signaux sont aujourd'hui au vert pour que le coach originaire de Krumbach rempile pour une troisième saison au PSG.

« Il n'y a rien avec personne »