Mercato - PSG : Un dossier à 50M€ de Leonardo déjà joué d'avance ?

Publié le 18 juin 2020 à 13h15 par B.C.

Ciblé par le PSG pour remplacer Layvin Kurzawa, Théo Hernandez n'est pas très emballé par l'idée de rejoindre la capitale selon nos informations. Et le Milan AC n'aurait pas l'intention non plus de le libérer.

La famille Hernandez plaît à Leonardo. Comme vous l'a indiqué le 10 Sport, le directeur sportif du PSG a bien décidé de miser sur Lucas Hernandez pour oublier Thiago Silva même s'il ne sera pas facile de faire venir l'international français. En plus de Lucas, Leonardo s'intéresse également à Théo, son petit frère évoluant au Milan AC estimé à environ 50M€ par son club. D'après les informations révélées par le10sport.com dès le 21 avril, le latéral gauche de 22 ans est ciblé par Leonardo pour succéder à Layvin Kurzawa. Mais si Leonardo est très motivé à l'idée de faire venir Théo Hernandez, la réciprocité n'est pas de mise puisque le joueur se voit bien poursuivre chez les Rossoneri selon nos informations.

L'AC Milan ne veut pas lâcher Théo Hernandez