Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Javier Tebas prend position pour l’avenir de Lionel Messi !

Publié le 18 juin 2020 à 16h00 par T.M.

Au FC Barcelone, on travaille actuellement sur la prolongation de Lionel Messi. Un dossier dont s’est d’ailleurs mêlé Javier Tebas.

Ces dernières semaines, l’avenir de Lionel Messi a fait énormément parler. En effet, grâce à une clause dans son contrat, l’Argentin avait la possibilité de quitter le FC Barcelone. Finalement, cette clause ne sera pas activée et le sextuple Ballon d’Or restera donc la saison prochaine. Et pour après ? Le cas Messi suscite toujours autant d'interrogations car il n’a plus qu’une année de contrat. Josep Maria Bartomeu s’active donc pour prolonger le numéro 10 blaugrana, sous peine de le voir partir libre l’été prochain. Un scénario auquel ne veut pas assister Javier Tebas.

Le voeu de Tebas