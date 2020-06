Foot - Mercato - Barcelone

Mercato : Cavani, Aubameyang... Ils sont liés à un dossier brûlant du FC Barcelone !

Publié le 18 juin 2020 à 11h30 par La rédaction

Annoncé sur le départ de l’Inter Milan depuis plusieurs mois, l’international argentin Lautaro Martinez se rapprocherait chaque jour un peu plus du FC Barcelone. Et les Nerazzuri plancheraient déjà sur sa succession…

Le dossier Lautaro Martinez continue de faire parler de lui. Depuis plusieurs mois, le FC Barcelone a identifié l’international argentin comme la cible prioritaire de son prochain mercato, estimant que ce dernier serait le successeur parfait à Luis Suarez à la pointe de l’attaque des Blaugranas. Si les négociations traînent en raison des demandes financières élevées de l’Inter Milan (111M€), les Nerazzui commenceraient déjà à plancher sur la succession de l’attaquant argentin pour la saison prochaine. Et trois pistes semblent aujourd’hui se dégager…

Cavani, trop cher pour l’Inter

Ainsi, comme révélé par de nombreux médias italiens ces dernières semaines, Edinson Cavani figurerait dans la short-list d’Antonio Conte. En fin de contrat à la fin de la saison du côté du PSG, l’international uruguayen, et meilleur buteur de l’histoire du club parisien, ne sait toujours pas où il jouera la saison prochaine. Son envie serait de continuer à jouer en Europe pendant encore au moins deux saisons. L’Inter serait bel et bien intéressé à l’idée de faire venir le Matador , seulement ses demandes salariales seraient aujourd’hui trop élevées pour le club lombard, qui ne pourrait assumer un salaire annuel de 10 à 12Mel de 10 à 12M€ par an pendant deux saisons. Cavani risque de devoir se faire une raison : pour trouver chaussure à son pied, il faudra faire des efforts financiers, et certainement accepter de réduire son salaire…

Belotti, la priorité de Conte ?

En raison de la complexité du dossier Cavani, qui traîne depuis des semaines, Antonio Conte continuerait de prospecter sur le marché des transferts pour trouver son numéro 9 idéal… Et il pourrait bien l’avoir désormais trouvé. En effet, d’après les dernières informations de Calciomercato , l’international italien du Torino Andrea Belotti serait désormais la priorité numéro 1 de Conte pour renforcer l’attaque des Nerazzuri . Initialement pas réellement apprécié par Giuseppe Marotta, administrateur délégué de l’Inter Milan, Belotti pourrait finalement devenir une piste sérieuse pour l’Inter Milan. Le souhait de Conte pourrait l’emporter, surtout que la position délicate du Torino au classement en Serie A (15e, à 2 petits points du premier relégable) pourrait faciliter un départ de ce dernier lors du prochain mercato. Cependant, il faudra faire face à de la concurrence car comme révélé par le10sport.com , Belotti figurerait également sur la short-list de l’AS Monaco…

Aubameyang, le souhait de la direction