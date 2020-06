Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un nouveau club se positionne pour Hakimi !

Publié le 18 juin 2020 à 0h30 par La rédaction

L’Inter Milan serait tenté par l’idée de recruter Achraf Hakimi (21 ans) cet été, qui doit revenir au Real Madrid, après son prêt de deux ans au Borussia Dortmund.

Prêté au Borussia Dortmund par le Real Madrid, Achraf Hakimi (21 ans) ne cesse d’impressionner l’Europe en Bundesliga cette saison. L’international marocain (28 sélections, 2 buts) devrait logiquement retourner à Madrid cet été, après deux ans passés en Allemagne. Et comme le10sport vous l’avait révélé, c’est sous le maillot Merengue que le Marocain veut jouer la saison prochaine. Toutefois, Zinedine Zidane ne serait pas tenté par l’idée d’intégrer Hakimi dans son équipe et donnerait les clés du couloir droit à l'Espagnol Dani Carvajal. Ce qui pourrait pousser le défenseur à très vite quitter Madrid, d’autant plus qu’il ne manque pas de prétendants.

L’Inter Milan sur Hakimi