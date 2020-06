Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le dossier Harry Kane relancé ? La réponse !

Publié le 17 juin 2020 à 21h00 par Th.B.

Alors que début mars The Daily Telegraph faisait état d’un intérêt du Real Madrid pour Harry Kane, le club merengue penserait toujours au buteur de Tottenham. Son avenir s’inscrirait cependant chez les Spurs, très réticents à l’idée de vendre leur star offensive.

De quoi sera fait l’avenir d’Harry Kane ? L’attaquant de Tottenham dispose certes d’un contrat courant jusqu’en juin 2024, mais a fait savoir ces dernières semaines qu’il ne comptait pas rester à Tottenham si le projet du club londonien ne l’intéressait plus. De son côté, la presse anglais, via The Daily Telegraph, a évoqué les potentielles destinations pour le buteur des Three Lions . Au Real Madrid, où un attaquant est recherché pour prendre à terme la succession de Karim Benzema, on penserait à Harry Kane. Manchester United lorgnerait également sur le joueur alors qu’un intérêt du FC Barcelone a été révélé ces derniers mois. Témoignant de la cote colossale dont son attaquant dispose sur le marché, Tottenham aurait décidé de monter au créneau.

Pour Kane, le feuilleton est terminé