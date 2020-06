Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un échec inévitable pour Lautaro Martinez ?

Publié le 17 juin 2020 à 13h30 par A.C.

En Catalogne, on souhaite recruter Lautaro Martinez cet été, mais les choses ne semblent pas tourner en faveur du FC Barcelone. Explications...

On a vu son visage sur toutes les Unes de la presse catalane, ces derniers mois. Lautaro Martinez, âgé de seulement 22 ans, est la grande priorité du FC Barcelone cet été. L'attaquant de l'Inter possède d’ailleurs une clause de départ à 111M€ qui permettrait au Barça d'offrir à Lionel Messi un nouveau lieutenant. Jusque-là, les choses semblent simples. Sauf que le Barça ne souhaite pas payer cette clause. C’est pour cela que des longues et infructueuses négociations ont débuté il y a plusieurs semaines déjà. Du côté de Barcelone on souhaite proposer le maximum de joueurs en échange, alors que du côté de l’Inter on veut que la clause soit respectée.

Le Barça avait si bien commencé...

Pourtant, ce dossier était parti du bon pied. Le 3 juin dernier, Sport faisait sa Une sur Lautaro Martinez, annonçant qu’un accord aurait été trouvé, entre l’entourage de l’attaquant de l’Inter et le FC Barcelone. Un contrat de cinq ans aurait été offert à l’Argentin, expliquait à l’époque le quotidien, avançant un salaire annuel de 12M€, soit quasiment 10M€ de plus que ce qu’il ne gagne actuellement à Milan. Ces informations ont été confirmées par Nicolo Schira, dans la foulée, ainsi que par plusieurs sources italiennes comme espagnoles. Mais depuis... plus rien !

… mais le feuilleton Lautaro Martinez semble aller droit dans le mur