Mercato - Barcelone : Un accord sur le point d’être trouvé pour Lionel Messi ?

Publié le 17 juin 2020 à 10h00 par La rédaction mis à jour le 17 juin 2020 à 10h35

Désireux de conserver à tout prix Lionel Messi, le FC Barcelone aurait l’intention de le prolonger jusqu’en 2023 tout en lui laissant la possibilité de résilier son bail avant son terme.

L’arrêt de la Liga en raison de la crise sanitaire n’a pas impacté les performances de Lionel Messi. La Pulga a délivré deux passes décisives et inscrit deux buts depuis la reprise du championnat. L’attaquant argentin semble s’épanouir en Catalogne. Pourtant, sa situation contractuelle préoccupe fortement les dirigeants du FC Barcelone. Son bail arrive à son terme en juin 2021 et Lionel Messi n’a toujours pas trouvé d’accord avec ses dirigeants pour le prolonger. Le club blaugrana se serait fixé comme priorité de lui faire signer un nouveau contrat et serait prêt à tout pour le conserver.

Messi au Barça jusqu’en 2023 ?