Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Vers une énorme désillusion pour cette piste d’Eyraud ?

Publié le 17 juin 2020 à 7h00 par Th.B.

Alors que l’OM travaillerait sur un éventuel transfert de Pape Gueye, en s’alignant éventuellement sur les 5M€ de la clause libératoire figurant dans son contrat à Watford, club qu’il refuserait de rejoindre, le milieu de terrain du Havre n’aurait d’autre choix que d’honorer son bail avec le club anglais.

Pape Gueye à l’OM ? Convaincant avec Le Havre qu’il va quitter cet été, moment où son contrat arrivera à expiration, le jeune milieu de terrain de 21 ans intéresse l’OM comme le10sport.com vous l’a assuré en exclusivité le 14 juin. Le FC Nantes est aussi sur les rangs alors que Strasbourg et Angers auraient également des vues sur le Français d’après La Provence . Le média révélait mardi que pour s’attacher les services de Gueye, l’OM aurait deux options : soit attendre que le joueur rompe son contrat avec Watford qui a déjà officialisé sa venue, ou qu’une formation soit ouverte à l’idée de débourser les 5M€ nécessaires pour lever sa clause libératoire. Pour rappel, Pape Gueye, selon son nouveau représentant Me Pierre-Henri Bovis, pourrait ne pas rejoindre Watford, ayant relevé des irrégularités et des erreurs dans le pré-contrat signé entre Watford et son ancien agent Bakary Sanogo. De quoi remettre en cause son arrivée à Watford cet été ? Pas vraiment.

Gueye va devoir se rendre à Watford !