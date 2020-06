Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas saurait à quoi s'en tenir pour cette pépite de Ligue 2 !

Publié le 16 juin 2020 à 9h30 par T.M.

Au coeur d’un imbroglio depuis sa signature à Watford, Pape Gueye pourrait finalement rebondir du côté de l’OM. Un dossier estimé aux alentours de 5M€.

Auteur d’une belle saison du côté du Havre, Pape Gueye avait réglé la question de son avenir il y a plusieurs semaines désormais. En fin de contrat en Normandie, le milieu de terrain de 21 ans s’était alors engagé avec Watford. Un transfert qui fait aujourd’hui. Se sentant trompé par son ex-agent, notamment sur plusieurs détails de son contrat, Gueye ne voudrait finalement plus rejoindre Watford, qui avait semble-t-il déjà prévu de le prêter à l’Udinese la saison prochaine. De quoi éveiller l’intérêt de plusieurs clubs de Ligue 1, et en particulier l’OM. En effet, comme Le 10 Sport vous l’avait révélé, le club phocéen est très intéressé par le joueur qui appartient donc à Watford. A quoi faut-il désormais s’attendre pour l’avenir de celui-ci ?

5M€ ou moins pour Pape Gueye ?