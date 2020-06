Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le malaise Griezmann continue de faire parler...

Publié le 18 juin 2020 à 14h30 par La rédaction

En difficulté depuis son arrivée au FC Barcelone l’été dernier en provenance de l’Atlético Madrid, Antoine Griezmann a été soutenu par son entraîneur Quique Setien lors de la conférence de presse d’avant-match en marge de la rencontre face à Séville en Liga. Un soutien qui devrait soulager l’international français…

« C’est un joueur qui a toujours tendance à rentrer dans l’axe et à chercher des espaces et se démarquer. C’est vrai que les circonstances l’obligent à davantage jouer sur le côté, mais il peut parfaitement s’adapter. Il nous donne beaucoup, se démarque, casse des lignes, vient en soutien… ». Tels sont les mots de Quique Setien, lors de la conférence de presse d’avant-match ce jeudi en marge de la rencontre du FC Barcelone face au FC Séville de ce vendredi 19 juin. Depuis son arrivée au FC Barcelone, Antoine Griezmann galère, et il ne parvient pas réellement à s’adapter au style de jeu barcelonais…

Des prestations plus que moyennes

A son arrivée au FC Barcelone l’été dernier, l’international français faisait fantasmer plus d’un supporter du Barça. Son trio avec Lionel Messi et Luis Suarez promettait des étincelles… Mais finalement il n’en est rien. Bien plus à l’aise dans une attaque à deux ou derrière un numéro 9, Antoine Griezmann se retrouve aujourd’hui exilé sur l’aile gauche. Acheté 120M€ par les Blaugranas l’été dernier, l’international français a marqué 14 buts et délivré 4 passes décisives en 39 rencontres, toutes compétitions confondues avec le Barça depuis le début de la saison. Des statistiques encore bien loin de ses standards à l’Atlético Madrid, où il atteignait quasiment chaque saison les 30 buts toutes compétitions confondues… La faute au style de jeu, à son positionnement ou tout simplement à une baisse de régime de Griezmann… ?

« Il a juste besoin de marquer pour retrouver la confiance »