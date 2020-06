Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette incroyable sortie de Tebas sur le départ de Cristiano Ronaldo !

Publié le 18 juin 2020 à 14h00 par T.M.

Si Cristiano Ronaldo a quitté le Real Madrid pour la Juventus en 2018, Javier Tebas ne regrette pas forcément la présence du Portugais en Liga.

Après 9 ans de bons et loyaux services au Real Madrid, entre 2009 et 2018, Cristiano Ronaldo a décidé de relever un nouveau challenge. Ainsi, quintuple Ballon d’Or a fait le choix de quitter sa zone de confort en Espagne pour rejoindre la Juventus. Et pour le moment, cela se passe plutôt bien pour le Portugais. En revanche, pour les Merengue, ce départ de Cristiano Ronaldo a été plutôt difficile à gérer, n’ayant pas réussi à trouver le moyen d’oublier le joueur de 35 ans. Un départ qui a ainsi donner d’énormes regrets aux fans de la Casa Blanca, mais pas vraiment à Javier Tebas.

« Si Messi était parti jouer dans un autre championnat… »