Mercato - OM : Des problèmes à prévoir dans ce dossier à 0€ de Villas-Boas ?

Publié le 18 juin 2020 à 10h15 par T.M.

A la recherche d’un milieu de terrain, André Villas-Boas aurait jeté son dévolu sur Daler Kouzyaïev, actuellement au Zénith Saint-Pétersbourg. Une piste à 0€ qui pourrait toutefois poser certains problèmes à l’OM.

Avec le possible départ de Morgan Sanson et de Maxime Lopez cet été, l’OM va devoir se renforcer au milieu de terrain cet été. Attirer du sang neuf dans l’entrejeu serait d’ailleurs l’une des priorités d’André Villas-Boas et le Portugais aurait même déjà pris les choses en main pour cela. En effet, L’Equipe assurait il y a quelques jours que le Portugais du côté du Zénith Saint-Pétersbourg, son ancien club, ayant ainsi coché le nom de Daler Kouzyaïev. A 27 ans, le milieu de terrain russe arrive d’ailleurs au terme de son contrat, ce qui pourrait permettre à l’OM de se l’offrir contre 0€. Une bonne nouvelle pour les Phocéens et leurs finances dans le rouge.

Il va falloir payer un gros salaire !