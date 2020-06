Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas passe à l'action pour une piste défensive !

Publié le 17 juin 2020 à 22h30 par La rédaction

André Villas-Boas et son staff auraient initié les premiers contacts avec le défenseur mexicain Carlos Salcedo (26 ans).

L’Olympique de Marseille va perdre plusieurs de ses joueurs cet été. En effet, le club marseillais devra trouver 60M€ pour renflouer les caisses. Et dans l’équipe d’André Villas-Boas, certains éléments ont la cote sur le marché des transferts. À l’image de Boubacar Kamara, Morgan Sanson ou encore Duje Caleta-Car. Et parmi ces joueurs, deux peuvent évoluer dans la charnière centrale. Mais si l’OM venait à se séparer d’un ou de plusieurs de ses défenseurs axiaux, Jacques-Henri Eyraud et l'entraîneur portugais devraient s’activer pour recruter un joueur complémentaire à Álvaro González, qui sera bien olympien la saison prochaine.

Villas-Boas a discuté avec Salcedo