Mercato - OM : Villas-Boas a trouvé une «très bonne alternative» à Sanson !

Publié le 18 juin 2020 à 4h15 par A.M.

En quête d'un successeur à Morgan Sanson, dont le départ est régulièrement évoqué, l'OM s'intéresse à Daler Kouziaïev qui pourrait bien être une bonne pioche.

Avant de se mettre à recruter, l'Olympique de Marseille va devoir vendre. Et le secteur de jeu qui risque d'être le plus impacté sera le milieu de terrain. Boubacar Kamara, Morgan Sanson, Kevin Strootman ou encore Maxime Lopez sont annoncés sur le départ, ce qui pousse l'OM à anticiper le recrutement d'un nouveau joueur dans l'entrejeu. Et d'après les informations de L'Equipe , André Villas-Boas, qui connait bien le marché russe, s'intéresserait de près à Daler Kouziaïev (27 ans) dont le contrat au Zenith Saint-Pétersbourg arrive à échéance. Mais en plus de l'aspect économique avantageux, la piste menant à l'international russe est également très intéressante d'un point de vue sportif comme l'explique Vincent Tanguy, spécialiste du football russe.

Kouziaïev la bonne pioche ?