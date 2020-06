Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un choix colossal de Leonardo est déjà validé !

Publié le 18 juin 2020 à 4h00 par A.M.

Alors que Thiago Silva et Edinson Cavani ne seront pas conservés à l'issue de leur contrat respectif, Habib Beye valide le choix de Leonardo.

« Ça a été une décision très difficile à prendre, ce sont des joueurs qui ont marqué l'histoire du club : on se demande toujours s'il faut continuer un bout de chemin ensemble ou s'il ne vaut pas mieux éviter l'année de trop. Les histoires étaient tellement belles. Mais, oui, on arrive à la fin. Il fallait prendre une décision logique . » Leonardo l'a annoncé, Edinson Cavani et Thiago Silva ne seront pas conservés cet été alors que leur contrat prend fin le 30 juin. Une décision qui n'a pas manqué d'être commentée compte tenu de l'importance des deux joueurs dans l'histoire récente du PSG. Mais pour Habib Beye, c'est le bon choix.

Les départs de Cavani et Thiago Silva ? «Logique» pour Beye