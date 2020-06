Foot - Mercato - RC Lens

Mercato - RC Lens : Les Sang-et-Or vont réaliser «un sacré bon coup» !

Publié le 18 juin 2020 à 3h45 par A.M.

Sur le point de boucler l'arrivée de Loic Baldé (20 ans), libre de tout contrat, le RC Lens semble avoir fait une très belle affaire et pourrait avoir réalisé l'un des jolis coups du mercato.

« Je ne vais pas mentir, on a fait preuve de naïveté. Avant de valoriser un joueur, on doit être sûr de son engagement . » Vincent Volpe, le président du Havre, l'a confié dans les colonnes du Paris-Normandie , il regrette d'avoir mal anticipé la situation de Loïc Baldé (20 ans). En effet, d'après la Voix du Nord , le jeune défenseur très prometteur formé au Paris FC va s'engager avec le RC Lens libre de tout contrat après avoir disputé sept rencontres de Ligue 2 avec Le Havre dont une très belle prestation face... aux Sang-et-Or. Et c'est ce qui a convaincu les Lensois, de retour dans l'élite, de miser sur Loïc Baldé. Mathieu Lacan, son formateur au PFC, confirme que le RC Lens a fait une très belle affaire.

Baldé, la pionne pioche ?