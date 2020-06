Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La vérité sur l’offre de 100M€ pour Ansu Fati !

Publié le 17 juin 2020 à 10h30 par Th.B.

Le FC Barcelone aurait bien été approché par Jorge Mendes concernant un intérêt de Manchester United pour Ansu Fati. Néanmoins, une offre concrète n’aurait jamais été proposée, et cette discussion remonterait… au mois de janvier !

Bien qu’il ne soit âgé que de 17 ans, Ansu Fati s’est bâti une belle réputation cette saison de par sa précocité et son talent déjà évident. Au FC Barcelone, l’ailier naturalisé espagnol dispose d’un temps de jeu naturellement restreint, mais important pour son jeune âge. Bluffée par les performances d’Ansu Fati au cours de cet exercice, la direction de Manchester United aurait discuté avec Jorge Mendes, proche de la famille Fati, pour évoquer la possibilité d’une opération. SPORT révélait ces derniers temps que Josep Maria Bartomeu aurait informé ses dirigeants qu’il avait repoussé une offre de 100M€. Il s’avérerait que la proposition aurait émanée de Manchester United. Néanmoins, la réalité serait tout autre.

Manchester United n’aurait jamais proposé d’offre pour Fati !