Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Antoine Griezmann doit «penser» au PSG !

Publié le 17 juin 2020 à 6h45 par Th.B.

En difficulté cette saison au FC Barcelone, ne parvenant pas à totalement s’adapter au style de jeu blaugrana, Antoine Griezmann devrait prendre en considération un transfert au PSG dans le cadre d’un échange avec Neymar selon Frédéric Hermel.

Certes, Antoine Griezmann a su trouver le chemin des filets cette saison. Cependant, il affiche un niveau plutôt inférieur à celui auquel il était à l’Atletico Madrid. À sa décharge, le champion du monde tricolore évoluait dans l’axe de l'attaque chez les Colchoneros alors qu’il doit se contenter d’un rôle d’ailier au FC Barcelone. De quoi le brider et diminuer son impact sur le jeu et les phases offensives du Barça . Alors que Lionel Messi est tout puissant au club blaugrana, Frédéric Hermel a estimé qu’il était temps de tourner la page Barcelone pour Antoine Griezmann et de ne pourquoi pas réfléchir au PSG.

« C’est mort pour Griezmann au Barça… »