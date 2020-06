Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une improbable destination se confirme pour Cavani !

Publié le 17 juin 2020 à 18h15 par La rédaction

En fin de contrat avec le PSG, Edinson Cavani est à la recherche d’un nouveau challenge et il se pourrait bien qu’une nouvelle porte de sortie s’ouvre à lui.

Leonardo l’avait déclaré, il compte faire un grand ménage au sein du PSG. Le directeur sportif brésilien compte modifier en profondeur l’effectif du club parisien. Cela va se caractériser par un renouvellement de l’effectif de Thomas Tuchel. Ainsi, Eric Maxim Choupo-Moting, Layvin Kurzawa, Thomas Meunier, Edinson Cavani et Thiago Silva ne seront pas prolongés. Le PSG laisse partir son capitaine brésilien mais également le meilleur buteur de l’histoire du club. Avec 200 buts inscrits avec le PSG, l’Uruguayen aura laissé son empreinte dans le club parisien et se cherche désormais un dernier gros challenge. Alors que les clubs de l’Atlético de Madrid et de l’Inter Milan sont les plus intéressés pour s’offrir le goleador uruguayen, un nouveau club se presserait au portillon pour attirer Edinson Cavani.

Boca Juniors veut Cavani