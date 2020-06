Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Énorme retournement de situation pour deux protégés de Puel ?

Publié le 17 juin 2020 à 14h30 par Dan Marciano

Denis Bouanga et Wesley Fofana se dirigeaient vers un départ afin de permettre à l’ASSE de renflouer ses caisses. Mais les ventes programmées de Franck Honorat, Vagner Dias et d’Harold Moukoudi auraient rabattu les cartes.

Les temps sont durs pour les clubs de football. La crise sanitaire et l’arrêt des compétitions ont profondément impacté les finances des équipes. L’ASSE ne fait pas figure d’exception. Comme beaucoup, le club stéphanois a perdu énormément d’argent et pourrait être amené à vendre lors du prochain mercato afin de renflouer ses caisses. Le10Sport.com vous annonçait en exclusivité le 26 avril dernier que des cadres à l’instar de Stéphane Ruffier ou de Loïc Perrin pourraient quitter l’ASSE cet été et que le club pourrait miser sur des joueurs à fort potentiel. Dans cette optique, les Verts avaient prolongé les contrats de Wesley Fofana, Charles Abi et de Mahdi Camara. Alors qu'Edouard Philippe a sonné l'arrêt de la Ligue 1, la direction se penche d’ores et déjà sur la saison prochaine et préparerait notamment son passage devant la DNCG, le gendarme financier du football français.

L'ASSE doit récupérer entre 10 et 15M€

L’ASSE passera devant la DNCG le 9 juillet prochain afin de présenter son budget pour la prochaine saison. Selon les informations de But Football Club , le club du Forez n’aurait besoin de vendre qu’à hauteur de 10 à 15M€ pour rentrer dans les clous. Une somme largement atteignable pour l’ASSE qui devrait enregistrer plusieurs départs dans les jours qui viennent. En effet, Franck Honorat devrait prendre la direction du Stade Brestois pour un transfert estimé à 5M€. Prêté depuis deux saisons à Nancy, Vagner Dias devrait également plier bagage, tout comme Harold Moukoudi cédé jusqu’à la fin de la saison à Middlesbrough. L’optimisme est donc de mise du côté de l’ASSE. Interrogé sur le prochain mercato, la direction s’était d'ailleurs montrée plutôt rassurante : « L’ASSE n'est pas dans l'obligation de vendre des joueurs d'ici là. Les comptes sont déjà ficelés. Il n'y a pas d'urgence financière ou de besoin de liquidités grâce notamment au versement de la fin des droits télé et du prêt contracté par la Ligue » avait-elle déclaré à France Bleu le 11 juin dernier. Le club du Forez pourrait donc répondre aux exigences de la DNCG tout en conservant ses maillons forts à l’instar de Denis Bouanga ou encore de Wesley Fofana.

Bouanga et Fofana partis pour rester ?