Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Ancelotti débarque dans ce dossier brûlant à 15M€ !

Publié le 16 juin 2020 à 22h00 par La rédaction

Everton et plusieurs autres clubs européens seraient intéressés par l’ailier de l’ASSE, Denis Bouanga (25 ans). Les Verts ont déjà une offre du Stade Rennais sur la table pour le Gabonais.

Denis Bouanga (25 ans) a cartonné cette saison en Ligue 1. Auteur de 10 buts et de 3 passes décisives en 26 matches de championnat, le Gabonais pourrait quitter l’AS Saint-Etienne cet été pour rejoindre un club aux ambitions supérieures. Et comme le10sport vous l’avait révélé en exclusivité, l’ASSE dispose d’une offre de 12M€ du Stade Rennais pour l’ancien nîmois. Une direction qui pourrait permettre au Gabonais de découvrir la Ligue des Champions avec les Bretons. Toutefois, le10sport vous l’avait également annoncé, les dirigeants stéphanois attendent une offensive d’Everton pour Bouanga et espère faire monter les enchères pour le joueur le plus convoité du club.

Everton entre dans la danse